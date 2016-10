Enfermedades transmitidad por mosquitos un problema a nivel mundia

Algunas enfermedades tienen síntomas muy similares que pueden dificultar su diagnóstico preciso, como el dengue, la fiebre de Chikungunya y Zika.

En el caso de zika, estos síntomas no son graves, y la mayoría de la gente todavía no muestra síntomas sean pesar de portar el virus. Los síntomas pueden durar desde unos pocos días a una semana y pueden incluir fiebre leve, dolor de cuerpo, dolor muscular y articular, dolores de cabeza y los ojos y conjuntivitis y manchas rojas en el cuerpo. Todavía no existe un tratamiento específico para cada uno de estos tres casos y recomendaciones son más o menos lo mismo.

Para aliviar los síntomas, se recomienda reposo, beber líquidos para evitar la deshidratación y el uso de analgésicos. Sin embargo, no se debe usar aspirina u otros medicamentos antiinflamatorios no esteroides. Incluso aparentemente inofensivo más que los otros dos virus, se observó una relación entre la infección por el virus Zika en las mujeres embarazadas y el aumento de los casos de microcefalia en los bebés. Por lo tanto, aumenta la necesidad de pruebas de diagnóstico que se distingue de otros virus. El diagnóstico se realiza mediante un examen de sangre y pruebas clínicas. Debido a que el virus por lo general permanece en la sangre de las personas infectadas por 7 días, la elección de la prueba hay que hacer depende de cuánto tiempo ha pasado desde la aparición de los síntomas.

Un tipo de prueba utilizado es molecular. Su objetivo es identificar el virus en la sangre, y se utiliza RT-PCR en tiempo real, lo que determinará la presencia o ausencia del material genético del virus en la muestra de sangre. Como la cantidad de virus disminuye a medida que pasa el tiempo, esta prueba puede ser negativo si se hace mucho después de la aparición de los síntomas. Por lo tanto, otras pruebas se deben hacer para obtener una confirmación. Vamos a entender un poco cómo el tiempo RT-real PCR: En primer lugar es necesario la extracción de ARN a partir de muestra de suero, ya que el material genético del virus es ARN. A continuación, la muestra de ARN se toma la síntesis de ADN. El uso de una enzima específica llamada transcriptasa inversa se crea de ADN a partir de ARN.

En este proceso, la cadena de ARN se utiliza como molde, y los nucleótidos de plantilla complementarios se añaden a la nueva cinta sintetizar hechos de ADN. Luego la amplificación de secuencias específicas de este ADN en una reacción de PCR en tiempo real.

Esto significa que, de todo el ADN generado amplificará algunas áreas que nos interesan. Como queremos para verificar la presencia del virus, y encontrar cebadores uso que se unirán sólo presenta regiones de ADN de virus. El resto del ADN se deja. Después de la unión del cebador, se inicia la construcción de una nueva cadena de ADN. Al final de varios ciclos de síntesis, vamos a tener una mucho mayor cantidad de ADN en la región en comparación con el ADN total.

Para conocer el resultado de la prueba, durante la amplificación se añaden fluoróforos que emiten señales de luz como es la producción de ADN. Al final, vamos a representar la intensidad de las señales de luz que indica la presencia de ADN a una cantidad mayor o menor en cada muestra.

Es decir, la más fluorescencia material genético más viral está presente en la muestra. Si la muestra contiene material genético del virus, los cebadores que son específicos para los virus no encuentran regiones que necesitan para amplificar el ADN y por eso tenemos ninguna amplificación, y no se observa fluorescencia.

También podemos hacer otra prueba, las pruebas serológicas. Para obtener más información sobre estas pruebas no se pierda el siguiente video.