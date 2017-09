Monterrey, un paraíso de ensueño

Monterrey es de esos lugares de ensueño que cualquier turista debería conocer, con majestuosos parques, lagos y plazas no solo es una ciudad de paso si no un increíble lugar para vivir. Hoy, en nuestra publicación conoceremos los atractivos más turísticos de la zona.

Lugares de interés de Monterrey

Parque Fundidora

La Fundidora es un parque público ubicado en la antigua colonia Obrera del centro de Monterrey desde 1990. El parque es ideal tanto para los residentes como para los habitantes, brinda un aíre de paz y tranquilidad. Además, es muy accesible en automóvil propio, transporte urbano o incluso a pie.

Macroplaza

Esta plaza con nombre de mall se encuentra ubicada en la ciudad de Monterrey y cuenta con una extensión de 40 hectáreas lo que la hace una de las plazas más grandes del mundo. Aquí sus habitantes podrán conseguir distintos lugares de ocio, áreas verdes, comercios y monumentos que engalanan la cultura de la ciudad.

Paseo Santa Lucía

Ubicado al noreste de la ciudad este río artificial y vía peatonal sin duda alguna embellece la fachada de la ciudad. No solo es el río artificial más grande de Sudamérica, además es una de las trece maravillas no naturales de México que todos sus residentes podrán disfrutar a diario

Cerro de la Silla

Un área verde protegida de la región destinada por sus habitantes a prácticas ecológicas y recreativas. También conocido por ser el lugar de residencia del rey mítico Huergo.

Museo de Arte Contemporáneo

Si hay algo que necesitan los habitantes de una ciudad es cultura y recreación, en el museo de Arte Contemporáneo de Monterrey o también conocido por sus siglas como MARCO los residentes y visitantes podrán disfrutar de distintas obras contemporáneas de México y Latinoamérica.

Museo de Historia Mexicana

Si hay algo que tiene esta ciudad y no podemos negar es cultura. El Museo de Historia Mexicana protagoniza una de las exhibiciones históricas más importantes del país, conformada por más de 1200 piezas que narran la historia local desde sus inicios.

Museo del acero

Ubicado en el Parque Fundidora del cuál hablamos con anterioridad este Museo del Acero expone la historia de la industria siderúrgica del país. En sus exposiciones los visitantes pueden comprender el funcionamiento de las piezas, su historia e inclusive su manipulación.

Parque la Pastora

Uno de las áreas verdes más grandes de la ciudad con un millón de metros cuadrados, fauna y flora considerable que además incorpora un Zoológico.

Finalmente, como pudimos apreciar a lo largo de la publicación la ciudad de Monterrey es una ciudad envidiable con distintos lugares para el esparcimiento y la cultura que no solo la hace un punto de interés turístico en México si no a su vez uno de los mejores lugares para vivir de la nación.