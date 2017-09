Madre de familia asesinada a machetazos por su ex pareja

Un horrible crimen ha dejado a la comunidad de la Victoria enlutada. Esto se debe al asesinato que se ha registrado hace unas horas en este distrito de la provincia de Lima. Aquí una Madre de familia de familia ha sido brutalmente asesinada a manos de su ex pareja.

Si deseas conocer todos los detalles de este trágico suceso entonces acompáñanos en el presente post y entérate de sus por menores.

¿Quién ha sido esta Madre de familia muerta a manos de su ex pareja?

Cómo podemos ver, las estragos de la violencia doméstica se sienten ahora más que en Países como Perú y otros países del continente americano. Esta vez la víctima ha sido la señora Luz Marina Accostupa Teniente.

Según se pudo saber gracias a los vecinos del lugar, esta pareja ya venía presentando problema de violencia doméstica. Además, se pudo saber que esta unión dio como fruto a niño barón. Sin embargo, nos abstenemos de revelar la identidad del menor.

¿Qué se sabe sobre este horrible asesinato?

Se sabe la Madre de familia ya no quería seguir conviviendo con su ex pareja, tal vez motivo de las continuas agresiones que esta recibía. Lo cierto es que la Señora Luz Marina Accostupa Teniente le había comunicado a su agresor que ya no quería seguir siendo su pareja. Sin embargo esta violenta persona decidió tomar el peor camino que alguien podría transitar, decidir quitarle la vida a la madre de su hijo.

Tal cual cómo un cazador busca a su presa, este individuo buscaba a la indefensa Madre de familia. Según se pudo saber este estuvo buscándola en varios lugares donde ella frecuentaba. Sin embargo no pudo encontrarla sino hasta ir hasta su propia casa.

También se pudo saber que este llevaba el arma del homicidio, es decir, un machete, envuelta en periódico mientras buscaba a su víctima.

Ya para finalizar, podemos concluir diciendo que en toda Latinoamérica los casos de violencia doméstica que son denunciados son muy pocos en relación a los que se llegan a saber. Entonces, cuando ya se sabe es cuando suceden desgracias como estas que pueden llegar a enlutar a toda una nación, pues esa ha podido ser la madre de cualquiera de nosotros.

Sólo queda esperar las acciones que las autoridades puedan tener no solo con este asesino, sino también con las políticas para poder diseñar acciones que ayuden a disminuir estas horribles tragedias.