La Foquita Farfán pide sus Pertenencias

Acompáñame en el siguiente post, a descubrir todo lo relacionado a la noticia del momento, que relaciona al exfutbolista peruano La Foquita Farfán y a su primo Cesar Távara. Aquí te podrás enterar de lo acontecido.

Todos los peruanos quedaron boquiabiertos, con la increíble noticia de que el exfutbolista, Jefferson Farfán, conocido por todos los fanáticos del mundo futbolístico cómo la “Foquita Farfán”, le pidió a su madre que por favor fuese a pedir su primo, el auto y el departamento que le había prestado a su primo César Távara.

Cosa que trajo como consecuencia, que el beneficiado primo, dejara la buena y ostentosa vida que estaba ejerciendo, llena de lujos, declarando que:

“Yo nunca me he aprovechado de nadie, todo lo que me he ganado, ha sido por mis esfuerzos y méritos, pero de algo, si estuve claro siempre, lo que no es de mi pertenencia, le debo perder el aprecio”. Más bien siempre he dicho que estoy completamente agradecido con él.

¿Existirá una separación familiar por parte de los implicados?

Ya que el bochornoso escándalo llegó a boca de todos, el empresario, también aprovecho, para decir, que al igual que en algún momento estuvo trabajando con su primo La Foquita Farfán, al cual se llegó a referir en algún momento, como a una gran estrella deportiva, que a su vez nunca fue, su mina de oro.

Távara, terminó aclarando que ahora se concentrará en nuevas propuestas, así como la que acaba de finalizar, siendo el managuer de Yahaira Plasencia. Tanto Farfán cómo Távara saben que después de éste altercado, existirá una separación por parte de ambas familias, pero también están claros, que en un futuro seguirán siendo más que familiares.

Todos sabemos, las jugosas que fueron las ganancias obtenidas en los años de oro del futbolista, como también podemos imaginar las ganancias que le quedaban a su primo, por buscar y hacer posible cada contrato obtenido.

Ambas familias están o aseguran un buen futuro para los años venideros, ya que ni un auto, ni un departamento arruinarán por completo a estos dos personajes, que durante más de una década los vimos en nuestras pantallas televisivas.